В Китае не сомневаются, что "могучий Путин-медведь" уничтожит доллар

Читатели китайской газеты Гуаньча (Guancha) поддержали слова президента России Владимира Путина о неизбежности процесса дедолларизации в экономике. Об этом во вторник сообщило РИА "Новости", изучив комментарии пользователей к размещённой на портале статье.

Читатели газеты согласны с российским лидером в том, что странам следует объединиться для запуска новой мировой валюты взамен американского доллара. И, по мнению комментаторов, Путин вполне справится с тем, чтобы возглавить эту кампанию.

"Могучий Путин-медведь справится!" — не сомневается один из читателей.

"Глобальная дедолларизация — это то, что нам нужно", — пишет другой.