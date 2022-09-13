В Китае не сомневаются, что "могучий Путин-медведь" уничтожит доллар
Читателей китайской газеты Guancha привели в восторг планы Путина насчёт дедолларизации
Читатели китайской газеты Гуаньча (Guancha) поддержали слова президента России Владимира Путина о неизбежности процесса дедолларизации в экономике. Об этом во вторник сообщило РИА "Новости", изучив комментарии пользователей к размещённой на портале статье.
Читатели газеты согласны с российским лидером в том, что странам следует объединиться для запуска новой мировой валюты взамен американского доллара. И, по мнению комментаторов, Путин вполне справится с тем, чтобы возглавить эту кампанию.
"Могучий Путин-медведь справится!" — не сомневается один из читателей.
"Глобальная дедолларизация — это то, что нам нужно", — пишет другой.
"Все страны, кого пугает американская империалистическая гегемония, должны объединиться и противостоять западному давлению и двойным стандартам и максимально ускорить дедолларизацию", — призывает третий.
Напомним, что в конце июня Путин разрешил выплачивать валютный долг России в рублях, а также отменил для экспортёров требование об обязательной продаже 50% валютной выручки. А в ходе выступления на пленарной сессии ВЭФ российский лидер заявил об утрате доверия к доллару, евро и фунту стерлингов. Глава государства отметил, что Россия шаг за шагом уходит от использования таких ненадёжных валют.