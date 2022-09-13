Два человека погибли в результате ракетного удара ВСУ из HIMARS по Лисичанску

Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли Лисичанск из РСЗО HIMARS, в результате чего погибли два человека. Об этом сообщает представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

"Со стороны вооружённых формирований Украины зафиксирован обстрел в 12:02 по г. Лисичанску (ЛНР) с применением РСЗО HIMARS (четыре ракеты). По предварительной информации, жертвами обстрела стали три мирных жителя (два человека погибло и один человек получил ранения)", — сказано в сообщении СЦКК.