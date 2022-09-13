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13 сентября, 13:45

Два человека погибли в результате ракетного удара ВСУ из HIMARS по Лисичанску

<p>Последствия ракетного удара ВСУ из HIMARS по Лисичанску. Скриншот видео © t.me / <a href="https://t.me/Letnab22" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Letnab22</a></p>

Последствия ракетного удара ВСУ из HIMARS по Лисичанску. Скриншот видео © t.me / Letnab22

Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли Лисичанск из РСЗО HIMARS, в результате чего погибли два человека. Об этом сообщает представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

"Со стороны вооружённых формирований Украины зафиксирован обстрел в 12:02 по г. Лисичанску (ЛНР) с применением РСЗО HIMARS (четыре ракеты). По предварительной информации, жертвами обстрела стали три мирных жителя (два человека погибло и один человек получил ранения)", — сказано в сообщении СЦКК.

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А ранее сегодня белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле приграничной Журавлёвки со стороны ВСУ. Пострадавших среди немногочисленного населения, к счастью, нет, отметил он. Также накануне со стороны Украины был обстрелян погранпункт Логачёвка в Белгородской области.

Андрей Бражников

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