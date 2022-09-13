"Пари НН" по пенальти обыграл "Химки" во втором туре Кубка России

Ключевые события встречи случились в самом её конце. Счёт на 83-й минуте открыл форвард нижегородцев Тимур Сулейманов, однако уже через пару минут красно-чёрные ответили точным ударом Дениса Глушакова. Чуть позже "Химки" остались в меньшинстве после удаления Камышева. Судьба встречи решилась в серии послематчевых пенальти, где точнее были футболисты нижегородской команды.