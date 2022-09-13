"Пари НН" по пенальти обыграл "Химки" во втором туре Кубка России
Футбольный клуб "Пари НН" обыграл подмосковные "Химки" в серии послематчевых пенальти в рамках второго тура Кубка России по футболу.
Ключевые события встречи случились в самом её конце. Счёт на 83-й минуте открыл форвард нижегородцев Тимур Сулейманов, однако уже через пару минут красно-чёрные ответили точным ударом Дениса Глушакова. Чуть позже "Химки" остались в меньшинстве после удаления Камышева. Судьба встречи решилась в серии послематчевых пенальти, где точнее были футболисты нижегородской команды.
Отметим, что после двух туров в активе команды Михаила Галактионова — пять баллов и промежуточное первое место, тогда как "Химки" Спартака Гогниева набрали одно очко и идут на третьей строчке.
ФК "Пари НН"