Задания по спецоперации на Украине добавят в ЕГЭ по истории
Рособрнадзор: Задания по СВО введут в ЕГЭ по истории после изменений в учебниках
Задания по специальной военной "Операции Z" на Украине появятся в Едином государственном экзамене по истории. Об этом сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.
Как отметили в ведомстве, после внесения изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт требуется добавить соответствующие правки и в рабочие программы с учебниками по истории. Уже после этого нововведения коснутся и ЕГЭ.
"В ЕГЭ соответствующие вопросы появятся после реализации указанных задач, так как в ЕГЭ проверяется содержание по предмету, изученное школьниками в соответствии с образовательными программами", — сообщили в пресс-службе Рособрнадзора в ответ на соответствующий запрос ТАСС.
При этом там добавили, что все сроки реализации задач традиционно устанавливает Министерство просвещения Российской Федерации.
А ранее Министерство науки и высшего образования РФ утвердило минимальное количество баллов ЕГЭ, которые будут необходимы для зачисления в образовательные учреждения в 2023/24 учебном году. Так, минимальный балл по обществознанию — 45, по информатике и информационно-коммуникационным технологиям — 44, по русскому языку, литературе и географии — 40.
ТАСС / Валерий Шарифулин