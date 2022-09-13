Задания по спецоперации на Украине добавят в ЕГЭ по истории

Задания по специальной военной "Операции Z" на Украине появятся в Едином государственном экзамене по истории. Об этом сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

Как отметили в ведомстве, после внесения изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт требуется добавить соответствующие правки и в рабочие программы с учебниками по истории. Уже после этого нововведения коснутся и ЕГЭ.

"В ЕГЭ соответствующие вопросы появятся после реализации указанных задач, так как в ЕГЭ проверяется содержание по предмету, изученное школьниками в соответствии с образовательными программами", — сообщили в пресс-службе Рособрнадзора в ответ на соответствующий запрос ТАСС.

При этом там добавили, что все сроки реализации задач традиционно устанавливает Министерство просвещения Российской Федерации.