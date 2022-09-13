ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 13 сентября 2022, 14:13

Задания по спецоперации на Украине добавят в ЕГЭ по истории

Рособрнадзор: Задания по СВО введут в ЕГЭ по истории после изменений в учебниках

Задания по специальной военной "Операции Z" на Украине появятся в Едином государственном экзамене по истории. Об этом сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

Как отметили в ведомстве, после внесения изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт требуется добавить соответствующие правки и в рабочие программы с учебниками по истории. Уже после этого нововведения коснутся и ЕГЭ.

"В ЕГЭ соответствующие вопросы появятся после реализации указанных задач, так как в ЕГЭ проверяется содержание по предмету, изученное школьниками в соответствии с образовательными программами", — сообщили в пресс-службе Рособрнадзора в ответ на соответствующий запрос ТАСС.

При этом там добавили, что все сроки реализации задач традиционно устанавливает Министерство просвещения Российской Федерации.

Обсудить "Операцию Z" на уроках "Разговоров о важном" смогут все школьники
Обсудить "Операцию Z" на уроках "Разговоров о важном" смогут все школьники

А ранее Министерство науки и высшего образования РФ утвердило минимальное количество баллов ЕГЭ, которые будут необходимы для зачисления в образовательные учреждения в 2023/24 учебном году. Так, минимальный балл по обществознанию — 45, по информатике и информационно-коммуникационным технологиям — 44, по русскому языку, литературе и географии — 40.

BannerImage

ТАСС / Валерий Шарифулин

Николь Вербер
  • Новости
  • Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Образование
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar