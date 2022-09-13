Сенатор Джабаров назвал фантазией Зеленского киевский проект по гарантиям безопасности
Первый заместитель председателя Комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал Лайфу проект гарантий безопасности для Украины, представленный на сайте офиса президента Незалежной Владимира Зеленского.
"Это больше похоже не на договор о гарантиях, а на договор военного обеспечения Украины. Украина воюет не своим оружием, она воюет оружием, которое ей поставляют страны Запада. Теперь они требуют, чтобы это были гарантированные поставки, то есть, по сути, создать НАТО-2, включая все натовские страны, и туда добавляется Австралия. Это договор для подпитки вооружённой борьбы с Россией", — заявил сенатор.
Джабаров обратил внимание на список стран, выдвинутых Киевом в качестве претендентов на роль гарантов безопасности. Это страны ЕС, США, Великобритания, Австралия и Турция, из которых три — постоянные члены Совета Безопасности ООН. В целом, по словам собеседника Лайфа, данный документ можно считать "фантазией Владимира Зеленского, так как вряд ли нормальные страны согласятся стать гарантами Украины".
Ранее на сайте офиса главы Украины Владимира Зеленского появился проект киевского договора по безопасности. Конечный документ там предлагали назвать "Киевский договор безопасности".
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