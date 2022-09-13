Сенатор Джабаров назвал фантазией Зеленского киевский проект по гарантиям безопасности

"Это больше похоже не на договор о гарантиях, а на договор военного обеспечения Украины. Украина воюет не своим оружием, она воюет оружием, которое ей поставляют страны Запада. Теперь они требуют, чтобы это были гарантированные поставки, то есть, по сути, создать НАТО-2, включая все натовские страны, и туда добавляется Австралия. Это договор для подпитки вооружённой борьбы с Россией", — заявил сенатор.