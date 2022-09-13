Названы страны ЕС, которые первыми изменят позицию по санкциям против России

Обострение кризиса в Европе случится с наступлением зимы, заявил научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв. По его прогнозам, особых изменений по позиции в отношении антироссийских санкций не последует, но некоторые перемены уже происходят.

При этом эксперт уверен, что европейцам нужна какая-то отправная точка, когда они смогут сказать России, что были неправы, "но не потому, что мы были неправы, просто нас кто-то обманул". Или скажут, что наконец "узнали великую истину".

"Возможно, внутренне они уже готовы поменять позицию, но им нужно оправдание", — заметил Журавлёв в разговоре с телеканалом "360". Он считает, что первыми могут поменять позицию Венгрия, Греция и Болгария.

Также не против продолжать перепродавать российские энергоносители третьим странам Германия и Австрия — они уже увидели в этом выгоду. Франция же скорее проигрывает касательно энергетики, но успешно продаёт за границу оружие. А вот от Великобритании, Польши, Чехии и Прибалтики ждать ничего не стоит: их элита всегда была настроена антироссийски, заверил политолог.