Акционеры Twitter одобрили сделку по продаже соцсети Илону Маску
Акционеры американской социальной сети Twitter одобрили продажу сервиса основателю SpaceX и Tesla Илону Маску. Такое решение было принято на собрании акционеров компании, трансляцию которого организовал Twitter.
"С учётом предварительного расчёта акционеры поддержали предложение", — заявил генеральный советник и адвокат компании Шон Эдгетт. Сумма сделки, согласно условиям продажи, не изменилась — 44 миллиарда долларов.
О желании Илона Маска купить "Твиттер" стало известно в апреле этого года. Бизнесмен заявлял о намерении улучшить соцсеть новыми функциями, но потребовал проверить данные о том, что число поддельных аккаунтов не превышает 5%. Однако в мае сделка была приостановлена, поскольку выяснилось, что значительная часть пользователей — это фейковые аккаунты. После этого акции компании рухнули на 20%. А 9 июля Маск и вовсе отказался от покупки "Твиттера". Компания решила добиться заключения сделки через суд. Позже Илон Маск подал встречный иск.
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