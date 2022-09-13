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13 сентября, 17:43

Выпускники встали на защиту учительницы из Хабаровска, чьи откровенные фото слили в Сеть

Родители учеников школы № 35 в Хабаровске осудили преподавательницу английского и китайского языков из-за попавших в Сеть откровенных фотографий из её закрытого аккаунта. Однако за учительницу заступились её бывшие ученики: в беседе с "Газетой.ru" они рассказали, что на работе та никак не выделялась среди коллег и на неё ни разу не жаловались.

"Учитель очень хорошо доносил нам информацию, благодаря чему я сдал ЕГЭ на 78 баллов. Жалоб на неё никогда не поступало. О её аккаунтах в социальных сетях не знал, у неё всегда был закрытый профиль. Думаю, что она разрешала только некоторым, и я больше чем уверен, что ученикам школы она не открывала аккаунт", — рассказал он.

Ещё один выпускник школы добавил, что девушка пользовалась уважением как у школьников, так и у родителей, а о существовании аккаунта он знал, но не придавал этому значения. Бывший ученик отметил, что "педагог она отличный, что всегда проявлялось в работе", а аккаунты в соцсетях — "это её личная жизнь, и она вправе делать то, что считает нужным".

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Обложка ©

Pexels

Ирина Фальке

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