Нарколог развеял миф о неизлечимости женского алкоголизма

Неизлечимость женского алкоголизма — не более чем выдумка, кроме того, у женщин на избавление от недуга есть больше шансов, чем у мужчин. Об этом "Газете.ru" рассказал нарколог, профессор кафедры психиатрии, психотерапии и психосоматической патологии РУДН, доктор медицинских наук Юрий Сиволап.

При этом девушки чаще сталкиваются с сопутствующими алкоголизму расстройствами, такими как депрессия и прочие тревожные недомогания. Они, по словам врача, только отягощают зависимость и препятствуют её лечению.

"Однако и многие международные данные, и мой личный опыт говорят о том, что женщины лечатся от алкогольной зависимости успешнее. Это не значит, что женщинам гарантировано стопроцентное излечение. Но, если лечить от алкоголизма условного мужчину и условную женщину, у женщины, скорее всего, результат будет получше", — пояснил Сиволап.

По словам эксперта, причиной женского алкоголизма в традиционном обществе чаще становится пристрастие к спиртному мужа, а в более равноправном — стресс или избыточная нагрузка на работе. Также у женщин при алкоголизме быстрее развивается симптоматика, но они раньше обращаются за помощью и в целом реже страдают алкоголизмом.