Эвакуация людей из населённых пунктов в районе линии боевого соприкосновения в Запорожской области, где ВСУ готовят наступление, не планируется. Об этом заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в эфире телеканала РБК. По словам Рогова, ситуация там находится под контролем.

"Никакой организации и действий в этом направлении не осуществлялось и не осуществляется. Не дай бог, но если изменится линия фронта, ситуация, то, конечно, возможны все сценарии", — сказал он.

Сейчас ситуация максимально контролируется, заверил Рогов: союзные силы "более чем настроены нормально встретить боевиков президента Украины Владимира Зеленского".