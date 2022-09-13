Рогов: Эвакуация людей с линии соприкосновения на Запорожье пока не планируется
Эвакуация людей из населённых пунктов в районе линии боевого соприкосновения в Запорожской области, где ВСУ готовят наступление, не планируется. Об этом заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в эфире телеканала РБК. По словам Рогова, ситуация там находится под контролем.
"Никакой организации и действий в этом направлении не осуществлялось и не осуществляется. Не дай бог, но если изменится линия фронта, ситуация, то, конечно, возможны все сценарии", — сказал он.
Сейчас ситуация максимально контролируется, заверил Рогов: союзные силы "более чем настроены нормально встретить боевиков президента Украины Владимира Зеленского".
Напомним, днём 13 сентября Рогов заявил о высокой концентрации техники ВСУ в Запорожье, у линии соприкосновения. Он уточнил, что речь идёт о передвижении такой украинской техники, как гаубицы М777, РСЗО HIMARS, "Ураган" и "Град".
Telegram / Руслан Осташко