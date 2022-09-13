Финалистка "Невской красы – 2022" решила удивить жюри костюмом и "Братом-2"

В финале конкурса "Невская краса 2022", который проходит этим вечером в Северной столице, одна из финалисток Анна Полуянко будет удивлять национальным костюмом и кадрами из известных кинокартин. Об этом она рассказала в интервью газете "Петербургский дневник".

"У каждой участницы уже подготовлена своя визитная карточка, свой костюм и так далее. Мы к этому шли полгода. Свой национальный костюм, который будет представлять Санкт-Петербург, я продемонстрирую в финале", — сообщила Анна.

В своей визитной карточке девушка планирует представить видеокадры с мест в Петербурге, где снимались фильмы "Брат" и "Брат-2". В качестве музыкального фона будут использованы композиции, звучавшие в фильмах.