"Динамо" победило "Ахмат" в Кубке России благодаря голу 19-летнего Гладышева
Московское "Динамо" в домашнем матче группового этапа Кубка России по футболу победило грозненский "Ахмат" со счётом 2:1. Встреча прошла на столичной "ВТБ-арене". Судил игру арбитр из Санкт-Петербурга Василий Казарцев.
Все голы были забиты до перерыва. Сначала Фёдор Смолов вывел хозяев вперёд. Через шесть минут полузащитник "Ахмата" Иван Олейников восстановил равенство на табло. Автором победного гола стал 19-летний нападающий бело-голубых Ярослав Гладышев.
Динамовцы набрали три очка и поднялись на второе место в турнирной таблице группы C. По дополнительным показателям они опережают "Ахмат", но уступают "Ростову", у которых также по три балла. Две лучшие команды группы попадут в четвертьфинал Кубка России, третья получит шанс пробиться в суперфинал в противостоянии с клубами низших дивизионов.
Кубок России по футболу
Путь РПЛ. Групповой этап
"Динамо" – "Ахмат" — 2:1
Голы: Смолов 11' (1:0), Олейников 17' (1:1), Гладышев 31' (2:1)
ФК "Динамо"