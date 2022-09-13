"Динамо" победило "Ахмат" в Кубке России благодаря голу 19-летнего Гладышева

Все голы были забиты до перерыва. Сначала Фёдор Смолов вывел хозяев вперёд. Через шесть минут полузащитник "Ахмата" Иван Олейников восстановил равенство на табло. Автором победного гола стал 19-летний нападающий бело-голубых Ярослав Гладышев.

Динамовцы набрали три очка и поднялись на второе место в турнирной таблице группы C. По дополнительным показателям они опережают "Ахмат", но уступают "Ростову", у которых также по три балла. Две лучшие команды группы попадут в четвертьфинал Кубка России, третья получит шанс пробиться в суперфинал в противостоянии с клубами низших дивизионов.