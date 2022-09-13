Мужчину приговорили к пожизненному за убийство 20-летней кассирши из-за маски

В Германии суд приговорил к пожизненному заключению мужчину, который убил 20-летнюю девушку-кассира из-за её просьбы надеть маску при оплате товара. Об этом сообщает DPA.

"Обвиняемый был приговорён к пожизненному заключению. В своём вердикте во вторник региональный суд Бад-Кройцнаха расценил совершённое действие как убийство и, таким образом, выполнил требование прокуратуры", — пояснило агентство.

Преступление произошло 18 сентября 2021 года на автозаправочной станции в Идар-Оберштайне, уточнило издание. Кассир отказалась продать пиво мужчине без маски. Он ушёл, а позже вернулся, но уже с пистолетом в руках. По данным полиции, у обвиняемого не было лицензии на оружие, а сам он состоял в пабликах ковид-диссидентов.

На заседании адвокаты пытались доказать непредумышленность убийства, объясняя, что в момент стрельбы у их подзащитного в крови было около двух промилле алкоголя.