Граждан РФ действительно объединяет единодушие в вопросе ситуации в Донбассе: об этом говорят не только результаты опросов среди россиян, но и итоги выборов по всей стране, заявил в беседе с Лайфом член экспертного клуба "Дигория", политолог Гарник Туманян.

По словам эксперта, все избранные главы регионов поддержаны президентом, что является определённым "знаком качества" для россиян. Кроме того, "Единая Россия" показала довольно высокие результаты в ходе кампаний в законодательные и представительные органы власти, причём даже выше, чем в ходе прошлогоднего думского цикла, напомнил Туманян.

"Важен также и сам факт проведения выборов: они не были отложены или отменены, несмотря на всю сложность геополитической обстановки. Многочисленные "эксперты", "политические паникёры" и лица, отрабатывающие западную повестку, всеми силами пытались расколоть общество в вопросе необходимости реализации избирательного процесса", — подчеркнул политолог.

Напротив, отмена или перенос выборов были бы только на руку мнимым критикам, которые потом указывали бы на "нарушение демократических принципов и процедур". Туманян подчеркнул, что российский лидер в этом показал свою политическую волю, а ЦИК организовала максимально честный и открытый избирательный процесс.

Собеседник Лайфа отметил и контроль за безопасностью на выборах, а именно пресечение нарушений на участках, атак в информационном поле и попыток иностранного вмешательства через мессенджеры.

"Проводники западной повестки в лице СМИ-иноагентов и радикальной оппозиции показали свои реальные цели по расколу общества и дестабилизации действующей власти. Прошедшие выборы доказали одно: граждане РФ поддерживают повестку президента, они консолидировались вокруг его решений по отстаиванию безопасности и суверенитета страны", — заключил специалист.