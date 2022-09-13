Союзные силы отбили попытку ВСУ прорвать линию обороны в районе села Давыдов Брод

В Херсонской области была отбита очередная атака ВСУ, пытавшихся прорвать линию обороны в районе села Давыдов Брод. Об этом в телеграм-канале рассказал замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

Замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов рассказывает об атаке ВСУ на Давыдов Брод в Херсонской области. Видео © telegram / Кирилл Стремоусов

"Давыдов Брод на замке. Очередная атака укронацистов отбита. Очередные заявления украинских пабликов о прорыве линии обороны на Давыдовом Броде не соответствуют действительности", — сообщил Стремоусов.