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13 сентября, 18:05

Союзные силы отбили попытку ВСУ прорвать линию обороны в районе села Давыдов Брод

В Херсонской области была отбита очередная атака ВСУ, пытавшихся прорвать линию обороны в районе села Давыдов Брод. Об этом в телеграм-канале рассказал замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

Замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов рассказывает об атаке ВСУ на Давыдов Брод в Херсонской области. Видео © telegram / Кирилл Стремоусов

"Давыдов Брод на замке. Очередная атака укронацистов отбита. Очередные заявления украинских пабликов о прорыве линии обороны на Давыдовом Броде не соответствуют действительности", — сообщил Стремоусов.

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Ранее Стремоусов заявил, что для прекращения обстрелов региона и гарантирования его безопасности необходимо отодвинуть линию фронта в сторону Николаева.

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Getty Images / Niall Carson / PA Images

Анатолий Симоненко

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