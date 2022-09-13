Uniper может подать иск против "Газпрома"

Немецкая компания Uniper, занимающаяся импортом газа, думает о том, чтобы подать в Стокгольмский арбитраж иск против "Газпрома" о возмещении ущерба, пишет агентство Рейтер.

"Конечно, Uniper ... рассмотрит подобные иски о возмещении ущерба против "Газпрома" и, если есть большая вероятность успеха, попытается добиться их исполнения", — заявлено в электронном письме от компании.

Концерн понёс крупные убытки в первом полугодии из-за снижения поставок голубого топлива из России. Они оцениваются примерно в 12,3 млрд евро. Uniper после почти 60-процентного сокращения поставок "Газпромом" был вынужден обратиться за помощью к правительству, поскольку закупал газ по более высокой цене.