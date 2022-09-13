Петербургские врачи спасли жизнь пассажирки самолёта во время полёта на Камчатку

Во время перелёта из Новосибирска в Петропавловск-Камчатский одной из пассажирок стало плохо, её спасли ректор Санкт-Петербургского государственного медицинского педиатрического университета Дмитрий Иванов, главврач клиники Педиатрического университета Виталий Резник и заместитель главврача по анестезиологии-реанимации и неонатологии Алексей Яковлев. По счастливой случайности они оказались на борту.

"Медик всегда должен нести профессиональный долг, неважно где, и принимать решения по оказанию помощи людям. Мы летели на Камчатку, чтобы определить меры поддержки региону по организации службы неонатологии, родовспоможения. В Новосибирске была стыковка, ночной перелёт. Женщине стало плохо, она потеряла сознание. Мы ей помогли, она пришла в себя, и это главное. Я уверен в своих коллегах, их профессионализме, у клиники университета огромный опыт спасения детей, их перевозки воздушным транспортом", — рассказал Иванов газете "Петербургский дневник".