"Тоттенхэм" проиграл "Спортингу" в Лиге чемпионов
Лондонский "Тоттенхэм" в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов проиграл на выезде лиссабонскому "Спортингу". Состоявшаяся на стадионе "Жозе Алваладе" встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.
Оба гола были забиты на последних минутах игры. В составе португальского клуба отличились Паулиньо и Артур Гомеш.
"Спортинг" набрал шесть очков из шести возможных и единолично возглавил турнирную таблицу группы D. "Тоттенхэм" с тремя баллами остался на второй позиции. У "Марселя" и франкфуртского "Айнтрахта" пока нет набранных очков.
В группе С миланский "Интер" на выезде переиграл чешскую "Викторию" со счётом 2:0. Отличились боснийский форвард Эдин Джеко и голландский защитник Дензел Дюмфрис. С середины второго тайма гости играли в большинстве из-за удаления хавбека "Виктории" Павла Бухи.
UEFA.com