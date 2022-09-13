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13 сентября, 18:42

"Тоттенхэм" проиграл "Спортингу" в Лиге чемпионов

Лондонский "Тоттенхэм" в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов проиграл на выезде лиссабонскому "Спортингу". Состоявшаяся на стадионе "Жозе Алваладе" встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Оба гола были забиты на последних минутах игры. В составе португальского клуба отличились Паулиньо и Артур Гомеш.

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"Спортинг" набрал шесть очков из шести возможных и единолично возглавил турнирную таблицу группы D. "Тоттенхэм" с тремя баллами остался на второй позиции. У "Марселя" и франкфуртского "Айнтрахта" пока нет набранных очков.

В группе С миланский "Интер" на выезде переиграл чешскую "Викторию" со счётом 2:0. Отличились боснийский форвард Эдин Джеко и голландский защитник Дензел Дюмфрис. С середины второго тайма гости играли в большинстве из-за удаления хавбека "Виктории" Павла Бухи.

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UEFA.com

Роман Фейгин

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