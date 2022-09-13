Лайф публикует первое видео с места убийства прораба на стройке в Сочи

В посёлке Лоо Лазаревского района города Сочи между рабочим и прорабом произошёл конфликт, который закончился убийством последнего. Кадры с места ЧП оказались в распоряжении Лайфа.

Рабочий в ходе конфликта застрелил прораба. Видео © LIFE

Инцидент произошёл 13 сентября на стройке. Известно, что между двумя мужчинами неоднократно вспыхивали конфликты. Строитель и до этого приносил оружие, чтобы попугать прораба. Однако сегодня очередной конфликт закончился стрельбой. Рабочий выстрелил в прораба в упор. Мужчина скончался на месте. Подозреваемый же скрылся с места преступления.

Подозреваемый в убийстве прораба мужчина. Фото © LIFE

В городе ввели план "Сирена" и разослали ориентировки всем постам. Вероятного убийцу по имени Сергей Н. удалось задержать по горячим следам. С ним в рамках уголовного дела проводятся следственные действия.

Задержание подозреваемого в убийстве прораба в Сочи. Фото © LIFE