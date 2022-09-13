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Регион
Опубликовано 13 сентября 2022, 19:19
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Украинские войска провели "разведки боем"

Рогов: ВСУ "боем" проверяют укрепление обороны российской армии в Запорожье

Войска ВСУ в Запорожской области предприняли несколько попыток разведки боем, проверяя оборону союзных сил. Также в течение дня Вооружённые силы РФ сбили несколько украинских беспилотников. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Несколько раз были попытки разведки боем, чтобы проверить, насколько выстроена наша оборона, насколько она качественно может выдерживать те или другие удары. Активно используются беспилотники [ВСУ]. На протяжении дня несколько из них были сбиты", — сказал Рогов в эфире телеканала "Россия-1".

Рогов: Эвакуация людей с линии соприкосновения на Запорожье пока не планируется
Рогов: Эвакуация людей с линии соприкосновения на Запорожье пока не планируется

Ранее днём в Минобороны России сообщили, что ВКС РФ также уничтожили более 800 бойцов ВСУ в пунктах дислокации на Украине. Удары были нанесены по пунктам противника в районах Славянска, Константиновки, Артёмовска, а также в Николаевской и Запорожской областях.

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Telegram / Луганск 24

Ирина Фальке
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