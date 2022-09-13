Украинские войска провели "разведки боем"

Войска ВСУ в Запорожской области предприняли несколько попыток разведки боем, проверяя оборону союзных сил. Также в течение дня Вооружённые силы РФ сбили несколько украинских беспилотников. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Несколько раз были попытки разведки боем, чтобы проверить, насколько выстроена наша оборона, насколько она качественно может выдерживать те или другие удары. Активно используются беспилотники [ВСУ]. На протяжении дня несколько из них были сбиты", — сказал Рогов в эфире телеканала "Россия-1".