Украинские войска провели "разведки боем"
Рогов: ВСУ "боем" проверяют укрепление обороны российской армии в Запорожье
Войска ВСУ в Запорожской области предприняли несколько попыток разведки боем, проверяя оборону союзных сил. Также в течение дня Вооружённые силы РФ сбили несколько украинских беспилотников. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Несколько раз были попытки разведки боем, чтобы проверить, насколько выстроена наша оборона, насколько она качественно может выдерживать те или другие удары. Активно используются беспилотники [ВСУ]. На протяжении дня несколько из них были сбиты", — сказал Рогов в эфире телеканала "Россия-1".
Ранее днём в Минобороны России сообщили, что ВКС РФ также уничтожили более 800 бойцов ВСУ в пунктах дислокации на Украине. Удары были нанесены по пунктам противника в районах Славянска, Константиновки, Артёмовска, а также в Николаевской и Запорожской областях.
Telegram / Луганск 24