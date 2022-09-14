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14 сентября, 09:20

В Приморье ищут юного леопарда, пытавшегося напасть на местного жителя

В Приморском крае молодой леопард попытался напасть на человека

В Приморском крае ищут дикого леопарда, напавшего на человека, пишет телеграм-канал SHOT. Животное залезло во двор к мужчине, попытавшись совершить нападение, но тот смог отбиться от незваного гостя табуреткой.

Нападение леопарда на мужчину. Видео © SHOT

По словам одной из местных жительниц, этот леопард уже появлялся в данной местности и воровал собак. Намедни же, когда хищную кошку заметили на дороге, жителей заверили, что животное не опасно.

"Его сейчас ищут, если не найдут до темноты, то будут искать ночью с помощью тепловизоров. Мужчина не пострадал, только упал, когда убегал, и у него сильно опухла рука", — заключила она.

Ветеринары считают, что животное может быть больным, так как такое поведение нехарактерно для этого вида.

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Ранее Лайф писал, что три человека погибли в результате тайфуна "Хиннамор", прошедшего ранее в Приморье. Так, одной из жертв стал мужчина, погибший в утонувшей машине.

Обложка ©

SHOT

Матвей Шандрыголов

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