В Приморье ищут юного леопарда, пытавшегося напасть на местного жителя
В Приморском крае молодой леопард попытался напасть на человека
В Приморском крае ищут дикого леопарда, напавшего на человека, пишет телеграм-канал SHOT. Животное залезло во двор к мужчине, попытавшись совершить нападение, но тот смог отбиться от незваного гостя табуреткой.
Нападение леопарда на мужчину. Видео © SHOT
По словам одной из местных жительниц, этот леопард уже появлялся в данной местности и воровал собак. Намедни же, когда хищную кошку заметили на дороге, жителей заверили, что животное не опасно.
"Его сейчас ищут, если не найдут до темноты, то будут искать ночью с помощью тепловизоров. Мужчина не пострадал, только упал, когда убегал, и у него сильно опухла рука", — заключила она.
Ветеринары считают, что животное может быть больным, так как такое поведение нехарактерно для этого вида.
Ранее Лайф писал, что три человека погибли в результате тайфуна "Хиннамор", прошедшего ранее в Приморье. Так, одной из жертв стал мужчина, погибший в утонувшей машине.