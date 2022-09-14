Подростки из Каменска-Уральского пожарили картошку на Вечном огне, теперь их ищет полиция

В Свердловской области подростки поджарили картошку на Вечном огне, и теперь нарушителям грозит наказание, их уже разыскивает полиция. Об этом сообщил начальник пресс-службы регионального главка МВД РФ Валерий Горелых.

Инцидент произошёл у мемориала "Скорбящая мать". Как пишут местные жители в соцсетях, дети сначала катались рядом, а после решили "перекусить", используя в качестве мангала обычный самокат. Как полагается, все свои действия подростки снимали на видео, которое позже оказалось в Сети и мгновенно разлетелось по всему Интернету, вызвав возмущения пользователей.

"Родителям выписать огромный штраф! Пусть воспитывают ЛЮДЕЙ! Слов нет! Живёте сейчас, а память павших за вашу жизнь не цените! Привлечь по всей строгости закона!" — пишут местные жители.

Как рассказали в региональном управлении МВД РФ, специалисты уже просмотрели записи с камер видеонаблюдения и начали поиск нарушителей. В настоящее время правоохранители устанавливают возможных очевидцев и свидетелей.

"Принимаются необходимые меры, чтобы личности вандалов были установлены для применения к ним и к их законным представителям соответствующих мер реагирования. Инцидент взят под контроль руководством свердловского главка МВД РФ", — сказал Горелых.