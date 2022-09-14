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14 сентября, 08:37

Тренирующийся в зале Хабиба боец Алискеров подписал контракт с UFC

Российский боец смешанных единоборств Икрам Алискеров подписал контракт с UFC. Об этом сообщает пресс-служба промоушена.

На отборочных соревнованиях Dana White's Cotender Series Алискеров взял верх над бразильцем Марио Соузой. Также контракты с UFC подписали американец Тревор Пик, перуанец Даниэль Маркос, бразильянка Бруна Брасил и представитель Афганистана Фарид Башарат.

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29-летний Алискеров является уроженцем Сулейман-Стальского района Дагестана. Он тренируется в зале бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

На счету Алискерова 13 побед в 14 поединках в ММА. Выступая в боевом самбо, он завоевал титулы чемпиона мира и Европы.

Обложка ©

Getty Images / Chris Unger

Роман Фейгин

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