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Опубликовано 14 сентября 2022, 11:33

Москалькова: Банковские счета приехавших в РФ украинских беженцев оказались заблокированы

У украинцев, которые были эвакуированы в Россию, оказались заблокированы банковские счета. В результате люди остались без доступа к своим сбережениям, рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Надо отметить, что многие из них всю жизнь работали и накапливали средства на своих счетах, которые сегодня совершенно безобразным образом и в нарушение норм, принципов международного права отобраны. Заблокированы их карточки украинские, и они не могут из банков свои собственные деньги — зарплаты, пенсии, накопления — снять", — пояснила Москалькова.

По словам омбудсмена, сейчас ведётся работа по вопросам выделения государством субсидий, благодаря которым эвакуированные граждане Украины могли бы продолжить жить в России.

Курская область готова помочь соседям-белгородцам в приёме украинских беженцев
Курская область готова помочь соседям-белгородцам в приёме украинских беженцев

Ранее заместитель мэра Белгорода по безопасности Геннадий Цонев рассказал о работе "транзитного лагеря" для украинских беженцев. По его словам, пребывание в учреждении сделано максимально комфортным, всех обеспечивают жильём и трёхразовым полноценным питанием.

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ТАСС / Dpa / Picture-alliance / Marcus Brandt

Максим Плетнёв
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