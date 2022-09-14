Москалькова: Банковские счета приехавших в РФ украинских беженцев оказались заблокированы

У украинцев, которые были эвакуированы в Россию, оказались заблокированы банковские счета. В результате люди остались без доступа к своим сбережениям, рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Надо отметить, что многие из них всю жизнь работали и накапливали средства на своих счетах, которые сегодня совершенно безобразным образом и в нарушение норм, принципов международного права отобраны. Заблокированы их карточки украинские, и они не могут из банков свои собственные деньги — зарплаты, пенсии, накопления — снять", — пояснила Москалькова.

По словам омбудсмена, сейчас ведётся работа по вопросам выделения государством субсидий, благодаря которым эвакуированные граждане Украины могли бы продолжить жить в России.