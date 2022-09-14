Россиян заинтересовали репетиторские занятия по пользованию "макбуками" и фенами

Аналитики онлайн-сервиса YouDo провели исследование и выяснили, какими услугами категории "Репетиторы и обучение" россияне пользовались прошедшим летом. Результаты опроса есть в распоряжении Лайфа.

Так, их часто интересовали спортивные занятия, спрос на которые подскочил на 40%, а цена — на 20%. Среди этой категории можно выделить курсы по шахматам, занятия по пилатесу, верховой езде, паркуру и, конечно же, тренировки с персональным фитнес-тренером.

Также пользователям сервиса были интересны, например, курсы по вождению — спрос на них подскочил на 35%, а цена — на 10%. Также россияне учились езде на мотоцикле и, более того, снатрайдингу — экстремальному мотоспорту.

Не обошлось и без тяги к творчеству. Так, этим летом возрос интерес к игре на гитаре, фортепиано, занятиям по рисованию, танцам и вокалу, из-за чего расценки на такие услуги подскочили на 15%. Иностранные же языки начали утрачивать популярность среди россиян — немецкий, испанский и английский потеряли 20%, 11% и 16% соответственно. Но отличился французский — занятия по этому языку стали популярнее на 20%. Из-за такой статистики стоимость изучения новых языков упала в среднем на 15%.

Помимо привычных образовательных услуг, россиян интересовали, например, курсы по громкому свисту, пользованию стайлером Dyson и "макбуком", по криптовалютам и вязанию крючком.