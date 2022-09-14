Слова Байдена об "успехах" ВСУ связали с грядущими выборами и "подвигами" сына Хантера

Президент США Джо Байден должен объяснить американцам огромную денежную и военную поддержку Украины в противостоянии с Россией, поэтому ему пришлось заявить о "значительном прогрессе" ВСУ на фронте. Мотивы американского лидера объяснил Лайфу политолог Юрий Светов.

"Через полтора месяца — промежуточные выборы в Конгресс США, и на этих выборах ему [Джо Байдену] нужно продемонстрировать, что его политика поддержки Украины принесла какие-то результаты. То есть поставлена задача любой ценой продемонстрировать успехи украинской армии", — пояснил он.

Собеседник Лайфа также обратил внимание на то, что в американском обществе назревают серьёзные разногласия: часть населения выступает за прекращение поддержки Киева и направление финансов на решение проблем внутри США. А Белый дом намерен и дальше продолжать выделять Украине деньги. Поэтому Байдену приходится бравировать "успехами" украинцев на фронте ради того, чтобы успокоить американцев, отметил политолог.

Он добавил, что граждане США очень податливы на победные реляции. Тем более что накануне выборов республиканцы вновь начнут поднимать неприятные Байдену темы, в частности, коррупционные скандалы в его партии и "подвиги" его сына Хантера. Светов уверен, что американский лидер и впредь "будет трубить" о мнимых заслугах ВСУ ради собственной репутации.