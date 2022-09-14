МИД России назвал дату открытия новой дороги по Лачинскому коридору

Новая дорога по Лачинскому коридору, который связывает Армению и Нагорный Карабах, откроется 1 апреля 2023 года, сообщил директор Четвёртого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар.

"Главным итогом предпринятых за последний месяц усилий стало достижение общего понимания, что новая дорога по Лачинскому коридору начнёт функционировать с 1 апреля 2023 года. При этом с 30 августа движение осуществляется по временному маршруту в объезд города Лачина и других населённых пунктов, расположенных в пределах зоны безопасности старой трассы коридора", — уточнил Гончар в интервью РИА "Новости".

По словам дипломата, в результате договорённости между Ереваном и Баку, а также по согласованию с командованием российского миротворческого контингента 24 августа было завершено переселение жителей населённых пунктов, расположенных в пределах зоны безопасности старой трассы коридора. Он заметил, что из-за новой дороги режим функционирования Лачинского коридора не изменится. Российские миротворцы передислоцировались на временную дорогу, а к 1 апреля 2023 года переместятся на новый маршрут. Как отметил Гончар, Баку и Ереван согласны с тем, что урегулирование вопросов вокруг коридора должно вестись в строгом соответствии с соглашением России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года.