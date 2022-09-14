Байден заявил о достижении Украиной "значительного прогресса"
Президент США Джо Байден заявил, что Украине удалось добиться "значительного прогресса" в ходе военных действий, но впереди её ожидает "ещё долгий путь". Это мнение он высказал в беседе с журналистами Белого дома.
"Очевидно, что Украина достигла значительного прогресса, но я думаю, что впереди ещё долгий путь", — приводит РИА "Новости" слова американского лидера.
Отвечая на вопрос корреспондента, считает ли он текущий ход военных действий "поворотным" моментом, Байден признался, что на этот вопрос у него ответа нет, поэтому ему "трудно сказать".
Ранее Лайф писал, что Министерство обороны США не смогло назвать точные сроки передачи Киеву зенитных ракетных комплексов NASAMS.
ТАСС / AP / Alex Brandon