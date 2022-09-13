Белый дом признал мощь Российской армии
Белый дом: У России есть мощная армия, которую можно использовать не только на Украине
Американские власти считают, что Россия обладает мощной армией, которая при необходимости может быть задействована не только на Украине. Такое заявление сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кёрби.
"Они столкнулись со многими проблемами, но это всё еще очень крупная и мощная армия. В распоряжении Владимира Путина всё еще остаётся чрезвычайно крупный военный потенциал, который можно использовать не только на Украине, но и потенциально в других местах", — заявил американский чиновник на брифинге.
Кёрби таким образом ответил вопрос об оценке российского военного потенциала на фоне специальной военной операции на Украине. Его попросили прокомментировать предположения о возможном ослаблении Российской армии.
Представитель Белого дома напомнил также, что Пентагон в новой Стратегии национальной обороны охарактеризовал Россию как "острую угрозу". Эту формулировку, по словам Кёрби, власти США считают верной. Очевидно, что у Москвы есть армия, "способная нанести большой ущерб", сказал он.
Напомним: ранее военные ВСУ заявили, что считают бои против Армии России в Донбассе "настоящим адом", потому что российские военнослужащие имеют огромное превосходство. В частности, один из украинских военных сообщил, что их позиции обстреливаются 40–60 раз в день — между тем украинская армия способна ответить максимум десятью залпами.
ТАСС / Сергей Бобылев