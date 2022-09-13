Скупают вооружения и бункеры: Жители США основательно готовятся к гражданской войне
The Guardian: Американцы готовятся к гражданской войне, покупая оружие и подземные бункеры
Жители США готовятся к возможному расколу общества и столкновениям внутри страны, покупая стрелковое оружие и подземные бункеры. Об этом рассказала обозреватель издания The Guardian Арва Махдави.
"Не так давно люди сочли бы вас немного сумасшедшим, если бы вы сказали, что гражданская война в Соединённых Штатах неизбежна. Теперь всё иначе: согласно недавнему опросу YouGov, более 40% американцев считают, что в следующем десятилетии гражданская война хотя бы в некоторой степени вероятна", — подчеркнула автор материала.
Обозреватель пишет, что американцы не боятся массовой вспышки насилия, а основательно к ней готовятся. Самая богатая часть населения Штатов (около процента) скупает "бункеры Судного дня", которые оборудованы кладовыми и шикарной мебелью.
Остальные же граждане, по данным Махдави, сосредоточились на покупке огнестрельного оружия. В США за прошлый год продали 20 миллионов стволов. Обозреватель считает, что это весьма тревожный индикатор того, что в американском обществе далеко не всё в порядке.
Ранее издание The Washington Post сообщало, что США буквально находятся на пороге гражданской войны, которую будет крайне трудно избежать. В качестве предпосылок конфликта называлось несколько причин — в частности, рост экстремизма, многочисленные угрозы агентам ФБР, судьям и чиновникам.
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