Скупают вооружения и бункеры: Жители США основательно готовятся к гражданской войне

Жители США готовятся к возможному расколу общества и столкновениям внутри страны, покупая стрелковое оружие и подземные бункеры. Об этом рассказала обозреватель издания The Guardian Арва Махдави.

"Не так давно люди сочли бы вас немного сумасшедшим, если бы вы сказали, что гражданская война в Соединённых Штатах неизбежна. Теперь всё иначе: согласно недавнему опросу YouGov, более 40% американцев считают, что в следующем десятилетии гражданская война хотя бы в некоторой степени вероятна", — подчеркнула автор материала.

Обозреватель пишет, что американцы не боятся массовой вспышки насилия, а основательно к ней готовятся. Самая богатая часть населения Штатов (около процента) скупает "бункеры Судного дня", которые оборудованы кладовыми и шикарной мебелью.

Остальные же граждане, по данным Махдави, сосредоточились на покупке огнестрельного оружия. В США за прошлый год продали 20 миллионов стволов. Обозреватель считает, что это весьма тревожный индикатор того, что в американском обществе далеко не всё в порядке.