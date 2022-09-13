Самолёт доставил тело Елизаветы II из Эдинбурга в Лондон
Военно-транспортный самолёт Boeing C-17 Globemaster доставил тело британской королевы Елизаветы II из Эдинбурга в Лондон. Об этом сообщает Sky News.
Гроб с телом королевы выгрузили из самолёта и отправили в Букингемский дворец в катафалке. Вдоль дороги выстроились сотни людей. В полёте тело Елизаветы II сопровождала её дочь принцесса Анна вместе с мужем Тимоти Лоренсом.
На взлётно-посадочной полосе гроб с телом королевы встречали премьер-министр Великобритании Лиз Трасс, глава Минобороны Соединённого Королевства Бен Уоллес, а также другие высокопоставленные лица. В Букингемском дворце, куда доставят гроб, собрались король Карл III и его жена, королева-консорт Камилла, а также принц Уэльский Уильям и принцесса Уэльская Кейт.
Тело Елизаветы II выставят в одном из залов резиденции монарха, с ней смогут проститься придворные и персонал, который работает во дворце.
Как сообщал Лайф, королева Великобритании Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет, последние минуты она провела со своей семьёй в замке Балморал в шотландской резиденции. Новым монархом Соединённого Королевства, Карлом III, стал её старший сын — принц Уэльский Чарльз. Похороны Елизаветы II состоятся 19 сентября в Вестминстерском аббатстве.
ТАСС / AP / Ben Stansall