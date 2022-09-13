Самолёт доставил тело Елизаветы II из Эдинбурга в Лондон

Военно-транспортный самолёт Boeing C-17 Globemaster доставил тело британской королевы Елизаветы II из Эдинбурга в Лондон. Об этом сообщает Sky News.

Гроб с телом королевы выгрузили из самолёта и отправили в Букингемский дворец в катафалке. Вдоль дороги выстроились сотни людей. В полёте тело Елизаветы II сопровождала её дочь принцесса Анна вместе с мужем Тимоти Лоренсом.

На взлётно-посадочной полосе гроб с телом королевы встречали премьер-министр Великобритании Лиз Трасс, глава Минобороны Соединённого Королевства Бен Уоллес, а также другие высокопоставленные лица. В Букингемском дворце, куда доставят гроб, собрались король Карл III и его жена, королева-консорт Камилла, а также принц Уэльский Уильям и принцесса Уэльская Кейт.