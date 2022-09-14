Впервые в истории: Новым послом США в России может стать женщина
"Коммерсант": Кадровый дипломат Линн Трейси может стать новым послом США в России
Впервые в истории послом США в России может стать женщина. Имя кандидата назвала газета "Коммерсант" — речь идёт о кадровом дипломате Линн Трейси, занимающей с 2019 года пост посла в Армении.
Издание утверждает, что администрация США держит в планах выдвижение Трейси на пост посла. Она, как сообщает портал американского посольства в Армении, имеет почётную награду за работу в качестве замглавы миссии в Москве. Вероятная кандидатка также владеет русским языком.
Официальных комментариев по поводу грядущего назначения пока нет. Как ожидается, имя нового посла будет раскрыто уже в ближайшее время.
Ранее, напомним, представитель Госдепартамента США также сообщил, что американские власти скоро объявят кандидатуру на должность посла в России. Он уточнил, что потенциального кандидата на соответствующий пост сначала должен утвердить Сенат Конгресса.
ТАСС / Сергей Фадеичев