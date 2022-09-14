Впервые в истории: Новым послом США в России может стать женщина

Впервые в истории послом США в России может стать женщина. Имя кандидата назвала газета "Коммерсант" — речь идёт о кадровом дипломате Линн Трейси, занимающей с 2019 года пост посла в Армении.

Издание утверждает, что администрация США держит в планах выдвижение Трейси на пост посла. Она, как сообщает портал американского посольства в Армении, имеет почётную награду за работу в качестве замглавы миссии в Москве. Вероятная кандидатка также владеет русским языком.

Официальных комментариев по поводу грядущего назначения пока нет. Как ожидается, имя нового посла будет раскрыто уже в ближайшее время.