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14 сентября, 01:09

Впервые в истории: Новым послом США в России может стать женщина

"Коммерсант": Кадровый дипломат Линн Трейси может стать новым послом США в России

Впервые в истории послом США в России может стать женщина. Имя кандидата назвала газета "Коммерсант" — речь идёт о кадровом дипломате Линн Трейси, занимающей с 2019 года пост посла в Армении.

Издание утверждает, что администрация США держит в планах выдвижение Трейси на пост посла. Она, как сообщает портал американского посольства в Армении, имеет почётную награду за работу в качестве замглавы миссии в Москве. Вероятная кандидатка также владеет русским языком.

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Официальных комментариев по поводу грядущего назначения пока нет. Как ожидается, имя нового посла будет раскрыто уже в ближайшее время.

Ранее, напомним, представитель Госдепартамента США также сообщил, что американские власти скоро объявят кандидатуру на должность посла в России. Он уточнил, что потенциального кандидата на соответствующий пост сначала должен утвердить Сенат Конгресса.

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ТАСС / Сергей Фадеичев

Дмитрий Алексиевич

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