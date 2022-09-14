Режиссёра из России Лося в Эстонии уволили за критику "тухлой русофобии"

Российского режиссёра Филиппа Лося уволили из Русского театра в Эстонии из-за того, что он раскритиковал Таллин за "тухлую русофобию". Лось утверждал, что россияне в Эстонии оказались в положении евреев во время Второй мировой.

Пост о том, что в Эстонии процветает "тухлая, облезлая русофобия", Лось разместил в соцсетях в конце августа написал. Позднее он признал, что, возможно, слегка перегнул с эпитетами. Тем не менее, директор театра Светлана Янчек заявила, что Лось якобы нанёс вред репутации театра. Она добавила, что решение об увольнении режиссёра "было принято непросто, но являлось необходимым".

"Это послужило причиной, но договор прерван не потому, что у Филиппа Лося есть какие-то собственные мысли. Но та форма, в которой это мнение было изложено... Филипп Лось являлся главным творческим лицом нашего театра", — сказала Янчек, добавив, что из-за этого любые высказывания режиссёра ассоциировались со всем театром.