Лидер "Грузинской мечты" ответил на антироссийский призыв Киева

Власти Грузии после призывов представителей Украины открыть "второй фронт" против России готовы провести референдум, чтобы узнать позицию граждан страны по данному вопросу. Об этом сообщил председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе.

"Мы можем провести опрос, плебисцит, хотят ли люди открывать второй фронт в Грузии или нет", — сказал он в эфире грузинского Первого канала.

Однако Кобахидзе подчеркнул, что официальный Тбилиси не поддерживает идею "второго фронта". Но, как утверждает политик, окончательное решение должно оставаться за народом.

"Если люди хотят, мы можем позже вместе обсудить этот вопрос. Если нет, то мы должны сделать другой выбор и придерживаться уже принятого решения", — поведал политик.

Кроме того, Кобахидзе напомнил, что ранее некоторые высокопоставленные украинские лица неоднократно указывали Грузии, насколько для них желательно открытие "второго фронта" против России.

С призывами к грузинам "предпринять конкретные шаги по освобождению Южной Осетии и Абхазии" ранее обратился член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности Фёдор Вениславский. С подобными предложениями к Тбилиси выступали глава СНБО Украины Алексей Данилов, а также советники главы Офиса президента Незалежной Михаил Подоляк и Алексей Арестович.