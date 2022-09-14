"Каждый раз эта мерзость": Карла III вывела из себя перьевая ручка

Всё произошло в тот момент, когда монарх делал запись в книге посетителей замка Хиллсборо, официальной королевской резиденции в североирландском графстве Даун. Карл III написал сначала не ту дату, в чём сам и признался, уточнив у помощника, какой сегодня день. Затем, увидев, что ручка испачкала ему руку, он сказал: "О господи, ненавижу это", передав перо королеве-консорту Камилле. Супруга короля заметила, что ручка продолжает течь, после чего приближённые сразу её забрали.