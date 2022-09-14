"Каждый раз эта мерзость": Карла III вывела из себя перьевая ручка
Карл III разозлился из-за испачкавшей его перьевой ручки и выругался
Новый британский монарх король Карл III так разозлился из-за испачкавшей его перьевой ручки, что не смог сдержать недовольство и выругался. Забавный инцидент показал телеканал Sky News.
Всё произошло в тот момент, когда монарх делал запись в книге посетителей замка Хиллсборо, официальной королевской резиденции в североирландском графстве Даун. Карл III написал сначала не ту дату, в чём сам и признался, уточнив у помощника, какой сегодня день. Затем, увидев, что ручка испачкала ему руку, он сказал: "О господи, ненавижу это", передав перо королеве-консорту Камилле. Супруга короля заметила, что ручка продолжает течь, после чего приближённые сразу её забрали.
Сам же Карл III, вытирая чернила носовым платком, проговорил: "Я не могу носить эту проклятую штуковину… Каждый раз эта мерзость".
Как сообщал Лайф, королева Великобритании Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет, последние минуты она провела со своей семьёй в замке Балморал в шотландской резиденции. Новым монархом Соединённого Королевства, Карлом III, стал её старший сын — принц Уэльский Чарльз. Похороны Елизаветы II состоятся 19 сентября в Вестминстерском аббатстве.
ТАСС / AP / Gregorio Borgia