"Большая страна": Сложности логистики оставили космонавтов без морепродуктов

В рационе российских космонавтов не будет морепродуктов, это связано со сложностью их доставки с Дальнего Востока. Такое сообщение сделала старший научный сотрудник отдела космического питания НИИ пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии Анастасия Шаклеина.

В беседе с ТАСС она рассказала, что с компанией – поставщиком морепродуктов с Дальнего Востока велась работа: их продукты были закуплены, продегустированы и отобраны. Однако для поставщика оказалось крайне невыгодно отправлять морепродукты в незначительных количествах. Было сделано несколько попыток отправки, и затем всё прекратилось. Как отметила Шаклеина, этот канал доставки оказался очень сложным, поскольку "большая страна".

На сегодняшний день в рацион российских космонавтов входит порядка 400 блюд, в том числе — продукты промышленного производства (консервы и йогурты). С конца 80-х космонавтов перевели на сублимированные продукты, это позволяет сохранить полезные свойства практически на 100%. Отдельно подчёркивается, что вкус и консистенция пищи сохраняют практически "земную" идентичность.