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13 сентября, 22:53

Кадыров поручил составить списки желающих участвовать в спецоперации на Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил составить списки военнослужащих, желающих принять участие в российской военной спецоперации на Украине. Об этом он сообщил в телеграм-канале.

"Мне приятно, что в республике большое количество военнослужащих мечтает присоединиться к нашим бойцам на передовой. Поручил командирам составить списки желающих. При первой же необходимости им такая возможность будет предоставлена", — написал Кадыров.

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Глава Чечни призвал также жителей республики молиться за бойцов, которые принимают участие в "Операции Z".

"Несомненно, каждое слово поддержки ежедневно мотивирует их на новые подвиги. Мы гордимся каждым защитником Отечества", — подчеркнул он.

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Ранее Кадыров заявил о возвращении на передовую элитных бойцов Чечни. Глава республики призвал россиян набраться терпения и ждать отличных результатов, а вот дела у украинских военных, по его словам, будут весьма плохи.

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ТАСС / Елена Афонина

Иван Косицын

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