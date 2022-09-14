Кадыров поручил составить списки желающих участвовать в спецоперации на Украине
Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил составить списки военнослужащих, желающих принять участие в российской военной спецоперации на Украине. Об этом он сообщил в телеграм-канале.
"Мне приятно, что в республике большое количество военнослужащих мечтает присоединиться к нашим бойцам на передовой. Поручил командирам составить списки желающих. При первой же необходимости им такая возможность будет предоставлена", — написал Кадыров.
Глава Чечни призвал также жителей республики молиться за бойцов, которые принимают участие в "Операции Z".
"Несомненно, каждое слово поддержки ежедневно мотивирует их на новые подвиги. Мы гордимся каждым защитником Отечества", — подчеркнул он.
Ранее Кадыров заявил о возвращении на передовую элитных бойцов Чечни. Глава республики призвал россиян набраться терпения и ждать отличных результатов, а вот дела у украинских военных, по его словам, будут весьма плохи.
ТАСС / Елена Афонина