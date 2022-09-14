"Джо не может найти выход": Состояние Байдена сочли пугающим

Президент Соединённых Штатов Джо Байден нарвался на насмешки в Сети из-за растерянного вида после выступления в Бостоне. Поведение американского лидера сочли нелепым.

Байден в очередной раз запнулся в публичной речи и не смог правильно выговорить фамилию директора американского Национального института онкологии Моники Бертальони. Впрочем, вместо того чтобы попытаться исправиться, он неуклюже пошутил, что за эту оговорку его теперь можно называть Бидоном.

По окончании выступления хозяин Белого дома снова растерялся и не сразу смог сориентироваться, куда ему идти. Главе государства пришлось позвать на сцену помощников и, развернувшись спиной к зрителям, спросить дорогу. Он ушёл со сцены только после подсказки, в сопровождении ассистентов. После этого читатели портала Sky News Australia усомнились в умственных способностях Байдена.

"До сих пор не видите, что у этого человека снижаются умственные способности из-за преклонного возраста?!" — задался вопросом один из пользователей.

Другой комментатор назвал поведение лидера Штатов нелепым. Также читатели сочли состояние Байдена пугающим.

"Ему нужно сидеть дома. Джо не может найти выход", — написал ещё один пользователь.