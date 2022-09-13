Байден снова не смог осилить фамилию врача и заблудился на пустой сцене
Президент США Джо Байден в очередной раз запнулся в своей публичной речи и не смог правильно выговорить фамилию директора американского Национального института онкологии Моники Бертальони.
Джо Байден не смог произнести имя главы онкоцентра и потерялся в пространстве. Видео © Twitter / @Blon_dini, @ArdDavid
Вместо того чтобы исправиться, американский лидер заявил, что за эту оговорку его теперь можно называть Бидоном. А по окончании выступления президент США снова растерялся и не сразу смог сориентироваться, куда ему идти. Главе государства пришлось позвать на сцену помощников и, развернувшись спиной к зрителям, спросить дорогу. Он ушёл со сцены только после подсказки, в сопровождении ассистентов.
Ранее обозреватель газеты The Washington Times Шерил Чамли сравнила Джо Байдена с диктатором фашистской Италии Бенито Муссолини. Она отметила, что американский лидер всё чаще использует "язык ненависти", несовместимый с американской идеологией единства.
Twitter / @Blon_dini