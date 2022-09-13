Байден снова не смог осилить фамилию врача и заблудился на пустой сцене

Вместо того чтобы исправиться, американский лидер заявил, что за эту оговорку его теперь можно называть Бидоном. А по окончании выступления президент США снова растерялся и не сразу смог сориентироваться, куда ему идти. Главе государства пришлось позвать на сцену помощников и, развернувшись спиной к зрителям, спросить дорогу. Он ушёл со сцены только после подсказки, в сопровождении ассистентов.