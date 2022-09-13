Диетолог назвала самые вредные и полезные перекусы для диабетиков

Одним из наиболее опасных для здоровья перекусов при диабете может стать печенье с молоком, предупредила диетолог и нутрициолог Ирина Писарева в беседе с газетой "Вечерняя Москва".

"Перекусывать молоком с печеньем действительно вредно при сахарном диабете и ожирении. Печенье — это простые углеводы. Оно резко поднимает уровень сахара. Организм людей, страдающих диабетом, не может контролировать такие скачки. Это может негативно повлиять на их самочувствие и состояние здоровья. Молоко тоже достаточно калорийный продукт. Оно содержит природный сахар — лактозу", — сообщила Писарева.

По её словам, лучше всего в качестве здорового и полезного перекуса использовать продукты, богатые клетчаткой, включая овощные палочки, несладкие фрукты, орехи и цельнозерновые хлебцы, которые надолго насытят организм питательными веществами.