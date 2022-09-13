Доктор Мясников заявил о невозможности отличить симптомы коронавируса и гриппа
В отсутствие клинических исследований нет возможности отличить симптомы коронавируса от гриппа, признался газете "Вечерняя Москва" врач и телеведущий Александр Мясников.
"Никак нельзя отличить клинические симптомы коронавируса и гриппа. Например, в обоих случаях может пропадать обоняние, появиться вирусная пневмония, цитокиновый шторм и многие другие одинаковые проявления. Ни один грамотный врач без теста не сможет точно сказать, какое из двух заболеваний у пациента", — говорит Мясников.
По оценке теледоктора, вакцинация не может защитить в полной мере от заражения гриппом и коронавирусом, но облегчит течение болезни. Он также посоветовал соблюдать правила, которые были актуальны предыдущие два года: избегать мест с большим скоплением людей, укреплять иммунитет и оставаться дома при малейших признаках заражения.
Ранее стало известно, что женщины в два раза чаще переносят ковид в затяжной форме. Согласно исследованию, как минимум 17 миллионов человек в 53 странах мира – участниц Европейского региона ВОЗ испытали на себе затяжной коронавирус, который длился не менее трёх месяцев. При этом 10–20% инфицированных долгое время страдали такими последствиями болезни, как усталость, одышка и когнитивная дисфункция.
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