Доктор Мясников заявил о невозможности отличить симптомы коронавируса и гриппа

В отсутствие клинических исследований нет возможности отличить симптомы коронавируса от гриппа, признался газете "Вечерняя Москва" врач и телеведущий Александр Мясников.

"Никак нельзя отличить клинические симптомы коронавируса и гриппа. Например, в обоих случаях может пропадать обоняние, появиться вирусная пневмония, цитокиновый шторм и многие другие одинаковые проявления. Ни один грамотный врач без теста не сможет точно сказать, какое из двух заболеваний у пациента", — говорит Мясников.

По оценке теледоктора, вакцинация не может защитить в полной мере от заражения гриппом и коронавирусом, но облегчит течение болезни. Он также посоветовал соблюдать правила, которые были актуальны предыдущие два года: избегать мест с большим скоплением людей, укреплять иммунитет и оставаться дома при малейших признаках заражения.