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13 сентября, 15:15

В Красноярске скорая с пациентом сбила пешехода, проехав на красный свет

В Красноярске автомобиль скорой помощи сбил пешехода, проехав на красный сигнал светофора, но с проблесковыми маячками и звуковым сигналом. Об этом рассказали в ГИБДД.

В Красноярске скорая помощь сбила пешехода. Видео © t.me / ЧП Красноярск

ДТП произошло накануне поздно вечером и попало на камеры уличного наблюдения. На кадрах видно, что машина сбивает пешехода при повороте. Тот сам поднимается, садится в скорую, но, как сообщили в автоинспекции, пострадавший всё же покинул место аварии, не дождавшись сотрудников ГИБДД. По словам водителя, он вёз пациента и ехал со звуковым сигналом и включёнными световыми маячками.

"Водитель ехал в тёмное время суток. Он поздно заметил пешехода, но успел применить экстренное торможение. Пешеход самостоятельно поднялся на ноги, взял телефон и ушёл. Водитель дождался инспекторов ГИБДД на месте аварии", рассказали на предприятии, которое курирует машины скорой помощи.

В отношении водителя возбуждено административное дело из-за проезда на красный свет, сообщили в ГИБДД. Там напомнили, что машина скорой помощи может проезжать на запрещающий сигнал светофора с включёнными проблесковыми маячками и звуком, лишь убедившись в безопасности манёвра.

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Обложка ©

t.me / ЧП Красноярск

Татьяна Миссуми

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