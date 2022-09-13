Политолог объяснил мотивы Токаева, разрешившего переименовать Нур-Султан в Астану

Соглашаясь на переименование столицы Казахстана обратно в Астану, глава республики Касым-Жомарт Токаев наращивает влияние, чтобы и дальше продвигать свои инициативы. Так прокомментировал в беседе с Лайфом возвращение городу прежнего названия старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН, политолог Станислав Притчин.

При этом эксперт назвал такой шаг "не самым последовательным", поскольку Токаев сам предложил переименовать столицу в Нур-Султан после вступления на президентский пост в 2019 году.

"В целом мы видим, что идёт системная кампания по переформатированию Казахстана — так называемый новый Казахстан. Она в том числе включает в себя новую идеологию, которая предусматривает определённый пересмотр того вклада, который Нурсултан Назарбаев сделал для Казахстана", — отмечает собеседник Лайфа.

По мнению политолога, решение Токаева во многом обусловлено стремлением поддержать кампанию по переформатированию политической жизни Казахстана, также президенту нужна дополнительная легитимизация. Притчин добавил, что глава Казахстана "использует усталость людей" от несменяемости власти в республике на протяжении 30 лет и концентрации власти в руках первого лица и узкого круга приближённых.

"Токаев, играя на этом, набирает себе дополнительные очки для того, чтобы иметь возможность и дальше продвигать свои инициативы, усиливать свою власть. На руку ему будет играть то, что мало кто с радостью принял это переименование в Нур-Султане, потому что "Астана" — это был бренд, с которым во многом связан имидж Казахстана", — уверен политолог.

По словам эксперта, переименование в Нур-Султан было слегка "архаичным", поэтому часть населения Казахстана теперь только поприветствует прежнее название. Но с точки зрения последовательности действий главы республики могут возникнуть вопросы, добавил Притчин.