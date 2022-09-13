В Херсоне открылся музей народного образования. Теперь любой интересующийся отечественной историей, от ребёнка до взрослого, сможет воочию увидеть, как развивалось образование с советских времён.

Музей образования в Херсоне. Видео © Telegram / Таврия. Новости Херсонской области

"Экспозиция музея демонстрирует, что патриотизм и образование в области не угасали и продолжали развиваться рука об руку даже в самых непростых условиях", — говорится в телеграм-канале местной администрации.

Коллекция академии насчитывает множество экспонатов. В частности, для музея были собраны артефакты эпохи Российской империи, Гражданской и Великой Отечественной войн, иллюстрирующие, как херсонцы в разные времена и периоды учились сами и учили других. При этом все вместе экспонаты образуют линию традиции, с восприятием которой каждый житель области может почувствовать единение с героическими предками.









"Мы ощущаем значительную поддержку нынешней власти в развитии академии. Министерство образования Херсонской области выделило нам почти 40 тысяч школьных учебников, а также комплект ноутбуков для библиотеки, которые обеспечат читателям современное погружение в мир образования", — рассказала ректор Академии непрерывного образования Эльвира Фатеева.