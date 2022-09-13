НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
13 сентября, 14:53

В Херсоне открылся музей народного образования

<p>Музей народного образования в Херсоне. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/VGA_Kherson/3260" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Администрация Херсонской области</a></p>

Музей народного образования в Херсоне. Обложка © Telegram / Администрация Херсонской области

В Херсоне открылся музей народного образования. Теперь любой интересующийся отечественной историей, от ребёнка до взрослого, сможет воочию увидеть, как развивалось образование с советских времён.

Музей образования в Херсоне. Видео © Telegram / Таврия. Новости Херсонской области

"Экспозиция музея демонстрирует, что патриотизм и образование в области не угасали и продолжали развиваться рука об руку даже в самых непростых условиях", — говорится в телеграм-канале местной администрации.

Коллекция академии насчитывает множество экспонатов. В частности, для музея были собраны артефакты эпохи Российской империи, Гражданской и Великой Отечественной войн, иллюстрирующие, как херсонцы в разные времена и периоды учились сами и учили других. При этом все вместе экспонаты образуют линию традиции, с восприятием которой каждый житель области может почувствовать единение с героическими предками.

  • Музей народного образования в Херсоне. Фото © Telegram / Администрация Херсонской области
    Музей народного образования в Херсоне. Фото © Telegram / Администрация Херсонской области
  • Музей народного образования в Херсоне. Фото © Telegram / Администрация Херсонской области
    Музей народного образования в Херсоне. Фото © Telegram / Администрация Херсонской области
  • Музей народного образования в Херсоне. Фото © Telegram / Администрация Херсонской области
    Музей народного образования в Херсоне. Фото © Telegram / Администрация Херсонской области
  • Музей народного образования в Херсоне. Фото © Telegram / Администрация Херсонской области
    Музей народного образования в Херсоне. Фото © Telegram / Администрация Херсонской области

Музей народного образования в Херсоне. Фото © Telegram / Администрация Херсонской области

1 / 4

"Мы ощущаем значительную поддержку нынешней власти в развитии академии. Министерство образования Херсонской области выделило нам почти 40 тысяч школьных учебников, а также комплект ноутбуков для библиотеки, которые обеспечат читателям современное погружение в мир образования", — рассказала ректор Академии непрерывного образования Эльвира Фатеева.

Глава Якутии Айсен Николаев провёл экскурсию в Музее мамонта для студентов из ЛНР

Глава Якутии Айсен Николаев провёл экскурсию в Музее мамонта для студентов из ЛНР

Ранее Лайф писал, что на базе мемориального комплекса Саур-Могила в Донецкой Народной Республике появится музей. Как рассказал председатель Правительства ДНР Виталий Хоценко, учреждение заработает в ближайшее время.

Николь Вербер

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров