Ушаков заявил о "крайней озабоченности" в связи с обострением конфликта Армении и Азербайджана

Кремль крайне озабочен ночным обострением на границе Армении и Азербайджана. Об этом сообщил журналистам во вторник помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков.

"Выражаем крайнюю озабоченность в связи с обострением обстановки в отдельных районах армяно-азербайджанской границы в ночь на 13 сентября", — сказал дипломат.