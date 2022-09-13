Ушаков заявил о "крайней озабоченности" в связи с обострением конфликта Армении и Азербайджана
Кремль крайне озабочен ночным обострением на границе Армении и Азербайджана. Об этом сообщил журналистам во вторник помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков.
"Выражаем крайнюю озабоченность в связи с обострением обстановки в отдельных районах армяно-азербайджанской границы в ночь на 13 сентября", — сказал дипломат.
Ушаков от лица Москвы призвал обе стороны проявлять сдержанность, неукоснительно соблюдать режим прекращения огня и придерживаться "известного трёхстороннего заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от ноября 2020 года, а также января и ноября 2021 года".
Напомним, что сегодня после полуночи Армения заявила об ударах Азербайджана по приграничным городам. Затем ситуацию прокомментировали и в Баку: Азербайджан обвинил Армению в провокации на границе. Премьер Армении Никол Пашинян уже переговорил с президентом России Владимиром Путиным, лидером Франции Эмманюэлем Макроном и главой Госдепа США Энтони Блинкеном. Стоит также отметить, что после предыдущего обострения ситуации в регионе Азербайджан и Армения высказывали готовность работать над мирным соглашением.
Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Пресс-служба Министерства обороны Азербайджана