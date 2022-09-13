Умерший в Швейцарии режиссёр Жан-Люк Годар прибегнул к эвтаназии
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Известный франко-швейцарский режиссёр Жан-Люк Годар, о смерти которого стало известно сегодня, принял добровольное решение уйти из жизни при помощи эвтаназии. Об этом сообщает Libération.
"Он не был болен, он просто устал. И поэтому он принял решение покончить с этим. Это было его решение, и для него было важно, чтобы об этом узнали", — сообщили изданию родственники режиссёра.
Знаменитый кинодеятель выбрал эвтаназию, которая легализована в Швейцарии. По воле Годара его тело будет кремировано, а официальных церемоний прощания не будет.
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Ранее сегодня сообщалось, что франко-швейцарский режиссёр Жан-Люк Годар скончался в возрасте 91 года. За свою карьеру он снял более 120 фильмов, включая "На последнем дыхании" (1960) с Жан-Полем Бельмондо и Джин Сиберг. Последняя лента режиссёра — "Образ и речь" — была снята в 2018 году.