Умерший в Швейцарии режиссёр Жан-Люк Годар прибегнул к эвтаназии

Известный франко-швейцарский режиссёр Жан-Люк Годар, о смерти которого стало известно сегодня, принял добровольное решение уйти из жизни при помощи эвтаназии. Об этом сообщает Libération.

"Он не был болен, он просто устал. И поэтому он принял решение покончить с этим. Это было его решение, и для него было важно, чтобы об этом узнали", — сообщили изданию родственники режиссёра.

Знаменитый кинодеятель выбрал эвтаназию, которая легализована в Швейцарии. По воле Годара его тело будет кремировано, а официальных церемоний прощания не будет.