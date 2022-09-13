"Мы должны быть добрее к России": 10 нерушимых правил Жан-Люка Годара, ставшего легендой ещё при жизни
Режиссёр Жан-Люк Годар, чьи ранние фильмы оказали революционное влияние на мировое киноискусство, умер на 92-м году жизни. Француз снял более 70 картин, влюбив в своё творчество миллионы зрителей.
О предназначении
Я художник, рисующий буквами. Я хочу всё восстановить, всё смешать и всё сказать
О фильмах
Каждый фильм — результат деятельности общества, которое его создало. Вот почему американское кино сейчас такое плохое. Оно отражает нездоровое общество
О профессии режиссёра
Если вы хотите снять документальный фильм, вы должны автоматически обращаться к вымыслу, а если хотите подпитать вымысел, вы должны вернуться к реальности
О кино
Хорошие фильмы привлекают меньшую аудиторию, но больше зрителей
Об отношении к России
В России есть что-то, что очень трогает меня. Мы должны быть добрее к России. Так, Достоевский говорит, что мы не должны просить много от души, а быть к ней добры и милосердны. И я всегда так буду относиться к России
О трудностях
Я предпочитаю работать, когда есть люди, с которыми мне приходится бороться
О мире
Мир не унылое место, он просто большой
О пути
История должна иметь начало, середину и конец, но не обязательно в таком порядке
Об искусстве
Искусство привлекает нас только тем, что раскрывает нашу самую сокровенную сущность
О смерти
Какова твоя самая великая цель в жизни? Стать бессмертным... а потом умереть
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