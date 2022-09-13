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13 сентября, 09:25

"Мы должны быть добрее к России": 10 нерушимых правил Жан-Люка Годара, ставшего легендой ещё при жизни

Режиссёр Жан-Люк Годар, чьи ранние фильмы оказали революционное влияние на мировое киноискусство, умер на 92-м году жизни. Француз снял более 70 картин, влюбив в своё творчество миллионы зрителей.

О предназначении

Я художник, рисующий буквами. Я хочу всё восстановить, всё смешать и всё сказать

Жан-Люк Годар

<p>Я художник, рисующий буквами. Я хочу всё восстановить, всё смешать и всё сказать</p>
<p>Я художник, рисующий буквами. Я хочу всё восстановить, всё смешать и всё сказать</p>

О фильмах

Каждый фильм — результат деятельности общества, которое его создало. Вот почему американское кино сейчас такое плохое. Оно отражает нездоровое общество

Жан-Люк Годар

<p>Каждый фильм — результат деятельности общества, которое его создало. Вот почему американское кино сейчас такое плохое. Оно отражает нездоровое общество</p>
<p>Каждый фильм — результат деятельности общества, которое его создало. Вот почему американское кино сейчас такое плохое. Оно отражает нездоровое общество</p>

О профессии режиссёра

Если вы хотите снять документальный фильм, вы должны автоматически обращаться к вымыслу, а если хотите подпитать вымысел, вы должны вернуться к реальности

Жан-Люк Годар

<p>Если вы хотите снять документальный фильм, вы должны автоматически обращаться к вымыслу, а если хотите подпитать вымысел, вы должны вернуться к реальности</p>
<p>Если вы хотите снять документальный фильм, вы должны автоматически обращаться к вымыслу, а если хотите подпитать вымысел, вы должны вернуться к реальности</p>

О кино

Хорошие фильмы привлекают меньшую аудиторию, но больше зрителей

Жан-Люк Годар

<p>Хорошие фильмы привлекают меньшую аудиторию, но больше зрителей</p>
<p>Хорошие фильмы привлекают меньшую аудиторию, но больше зрителей</p>

Об отношении к России

В России есть что-то, что очень трогает меня. Мы должны быть добрее к России. Так, Достоевский говорит, что мы не должны просить много от души, а быть к ней добры и милосердны. И я всегда так буду относиться к России

Жан-Люк Годар

<p>В России есть что-то, что очень трогает меня. Мы должны быть добрее к России. Так, Достоевский говорит, что мы не должны просить много от души, а быть к ней добры и милосердны. И я всегда так буду относиться к России</p>
<p>В России есть что-то, что очень трогает меня. Мы должны быть добрее к России. Так, Достоевский говорит, что мы не должны просить много от души, а быть к ней добры и милосердны. И я всегда так буду относиться к России</p>

О трудностях

Я предпочитаю работать, когда есть люди, с которыми мне приходится бороться

Жан-Люк Годар

<p>Я предпочитаю работать, когда есть люди, с которыми мне приходится бороться</p>
<p>Я предпочитаю работать, когда есть люди, с которыми мне приходится бороться</p>

О мире

Мир не унылое место, он просто большой

Жан-Люк Годар

<p>Мир не унылое место, он просто большой</p>
<p>Мир не унылое место, он просто большой</p>

О пути

История должна иметь начало, середину и конец, но не обязательно в таком порядке

Жан-Люк Годар

<p>История должна иметь начало, середину и конец, но не обязательно в таком порядке</p>
<p>История должна иметь начало, середину и конец, но не обязательно в таком порядке</p>

Об искусстве

Искусство привлекает нас только тем, что раскрывает нашу самую сокровенную сущность

Жан-Люк Годар

<p>Искусство привлекает нас только тем, что раскрывает нашу самую сокровенную сущность</p>
<p>Искусство привлекает нас только тем, что раскрывает нашу самую сокровенную сущность</p>

О смерти

Какова твоя самая великая цель в жизни? Стать бессмертным... а потом умереть

Жан-Люк Годар

Из фильма "На последнем дыхании"

<p>Какова твоя самая великая цель в жизни? Стать бессмертным... а потом умереть</p>
<p>Какова твоя самая великая цель в жизни? Стать бессмертным... а потом умереть</p>
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Обложка ©

Getty Images / The Image Gate

Марта Белова

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