18 популярных фраз, которые родители никогда не должны говорить детям

1. "Пишешь как курица лапой"

Мамам и папам следует навсегда убрать из лексикона фразочки, ставящие под сомнение или вовсе унижающие способности ребёнка. Знакомые всем нам с детства "У тебя руки-крюки", "Пишешь как курица лапой", "Тебе медведь на ухо наступил?" могут привести к тому, что у чада попросту возникнет блок на определённую деятельность. Например, сын или дочка откажется петь, потому что родитель высмеял его музыкальные задатки.

2. "Тебе нельзя доверять"

Ну, какому взрослому приятно будет услышать, что доверия ему нет? Никакому. То же самое и с детьми. Фразы по типу "На тебя нельзя положиться", "Какой ты безответственный", "Тебе нельзя доверять" ребёнок скорее воспримет как сигнал к деструктивному поведению, чем как стоп-слова, удерживающие от опрометчивого шага.

3. "Да я на тебя всю жизнь положила, а ты..."

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Очень страшно, когда мать или отец сначала возводят ребёнка в культ, а потом пытаются вызвать чувство стыда, сыпя фразочками типа "Я на тебя всю жизнь положила, а ты...", "Мы для тебя столько сделали, а ты неблагодарный".

Такие фразы-предписания вселяют тотальное чувство вины и стыда перед родителями Любовь Крушинских Медицинский психолог "СМ-клиника"

4. "Ты самый-самый"

Родители не задумываются о том, что похвала на деле может сыграть против чада. Установки "ты самый-самый", "умница", "молодец" поддерживают только эго-функцию и могут спровоцировать у ребёнка страх ошибиться или отказ от принятия ошибки.

Лучше говорить: "У тебя получается", "Ты это сделал" — то есть подчёркивать и хвалить за совершённые действия Любовь Крушинских Медицинский психолог "СМ-клиника"

5. "Непутёвый, как отец"

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Откажитесь от любых сравнений малыша с родственниками, будь то "такой же непутёвый, как отец", "в бабку пошла" или "весь в деда". Ребёнок, который постоянно слышит в свой адрес эти фразы, понимает, какие конкретно черты близких выделяются, и может перенять их, пусть и невольно.

Следует подчёркивать лучшие стороны, качества личности, способности родственников и говорить, что ребёнок тоже может так Любовь Крушинских Медицинский психолог "СМ-клиника"

6. "Твоя сестра — мамина помощница, лучик света, ну, а ты..."

Сравнения с братьями и сёстрами или сверстниками поддерживают конкуренцию, соперничество, из-за них ребёнок начинает испытывать чувство вины, считая, что не соответствует ожиданиям окружающих. Вследствие этого развивается и чувство стыда, формирующее неуверенность, безуспешность, пишет "Газета.ru".

Вместо этого лучше говорить: У брата такие сильные стороны, у тебя — такие", "Если ты поработаешь над этим, то у тебя всё обязательно получится" Любовь Крушинских Медицинский психолог "СМ-клиника"

7. "Мужчины не плачут"

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Не запрещайте ребёнку чувствовать — никогда не говорите фразы "Злиться, обижаться нельзя", "Мужчины не плачут", "Не плачь. Что как нюня?!". Малыши воспринимают эти установки как отказ от возможности распознавания чувств, в итоге не умеют их различать. Например, злость и страх могут слиться для ребёнка воедино.