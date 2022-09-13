Аналитик объяснил причины падения курса доллара

Снижение курса доллара до менее чем 60 рублей имеет отношение к мировому падению индекса американской валюты, а также росту стоимости сырьевых продуктов, включая нефть, рассказал "Газете.ru" начальник управления информационно-аналитического контента "БКС Мир инвестиций" Василий Карпунин. По его словам, укрепление рубля можно назвать закономерным.

"Возврат доллара к 60 рублям — во многом общая тенденция. Она связана с глобальным падением индекса доллара ко многим другим валютам. Так, DXY снижается с 7 сентября. При этом индекс цен на сырьевые товары — Bloomberg Commodity Index — за три сессии прибавил 4%. В том числе уверенную динамику показывали и нефтяные котировки, вернувшиеся выше $90 за баррель марки Brent", — объяснил аналитик.

По прогнозам эксперта, к концу года доллар может немного наверстать утерянные позиции по отношению к рублю и вернуться к курсу в 65 рублей. Карпунин полагает, что укреплению валюты США могут содействовать возможное эмбарго на нефть со стороны Евросоюза в декабре и снижение выручки от экспорта газа в ЕС.