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13 сентября, 14:48

Аналитик объяснил причины падения курса доллара

Аналитик Карпунин назвал закономерным падение курса доллара ниже 60 рублей

Снижение курса доллара до менее чем 60 рублей имеет отношение к мировому падению индекса американской валюты, а также росту стоимости сырьевых продуктов, включая нефть, рассказал "Газете.ru" начальник управления информационно-аналитического контента "БКС Мир инвестиций" Василий Карпунин. По его словам, укрепление рубля можно назвать закономерным.

"Возврат доллара к 60 рублям — во многом общая тенденция. Она связана с глобальным падением индекса доллара ко многим другим валютам. Так, DXY снижается с 7 сентября. При этом индекс цен на сырьевые товары — Bloomberg Commodity Index — за три сессии прибавил 4%. В том числе уверенную динамику показывали и нефтяные котировки, вернувшиеся выше $90 за баррель марки Brent", — объяснил аналитик.

По прогнозам эксперта, к концу года доллар может немного наверстать утерянные позиции по отношению к рублю и вернуться к курсу в 65 рублей. Карпунин полагает, что укреплению валюты США могут содействовать возможное эмбарго на нефть со стороны Евросоюза в декабре и снижение выручки от экспорта газа в ЕС.

Некоторым иностранцам опять разрешили торговать на Мосбирже

Некоторым иностранцам опять разрешили торговать на Мосбирже

Напомним, что курс доллара во время валютных торгов на Мосбирже упал ниже 60 рублей, это произошло впервые с 31 августа 2022 года.

Обложка ©

Freepik

Анатолий Симоненко

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