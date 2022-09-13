Лечили перелом и аппендицит: Шестилетний ребёнок умер от сердечной недостаточности из-за ошибки врачей

Шестилетний Мухаммад из села Новый Редант в Ингушетии умер после двух ошибочных диагнозов, поставленных ему местными врачами. Алихан, отец ребёнка, рассказал Лайфу, что 24 августа его сын пришёл домой и пожаловался на боль в ноге, возникшую после падения с турникета. На следующее утро мальчику стало хуже: у него появилась рвота и поднялась температура. Тогда Алихан отвёз сына в ЦРБ города Маглобека.

"В Маглобеке 25-го числа сделали снимок, там же описал дежурный рентгенолог. Я попросил снимок, и мне сказали, что сейчас снимки не выдаются на руки, так как всё это в электронном виде. С ним я пошёл к Сампиеву (врачу. — Прим. Лайфа), который мне сказал, что это ушиб. По поводу тошноты мне сказали, что это отравление и многие дети сейчас этим болеют. Никаких процедур, ни УЗИ, даже не направил к другому врачу", — рассказал Алихан.

Алихан и Мухаммад. Фото предоставлено Лайфу

На следующий день симптомы ухудшились: у мальчика опухла нога. На этот раз детского травматолога в больнице не оказалось, а взрослый не стал осматривать ребёнка, сославшись на другой профиль работы. После этого Алихан вынужден был ехать в Назрань — крупный город в Ингушетии. Там врачи выписали его ребёнку лекарство от тошноты, а на ногу, заподозрив перелом, наложили гипс.

Ночью состояние мальчика снова ухудшилось, после чего его опять повезли в больницу Маглобека, где хирург поставил диагноз "воспалённый аппендикс", но оперировать отказался, отправив семью в Назрань. Дежурный хирург назначил операцию на утро, однако из операционной Мухаммада экстренно перевели в реанимацию, где спустя 40 минут он скончался.

"Дают выписку и там написано, что это сердечная недостаточность. Там написано, что отец отказался от осмотра брюшной полости, а также что у него были проблемы с кишечником. Всего этого не было", — заключил Алихан.

Теперь отец умершего мальчика подал документы в Минздрав, прокуратуру, Администрацию Президента РФ и другие органы, чтобы добиться наказания для врачей, допустивших смерть его сына. Мальчик был в крепкой физической форме, занимался вольной борьбой, гимнастикой и учился в медресе (мусульманской религиозной школе).